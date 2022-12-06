Тіньовий флот: кількість нафтових танкерів РФ для обходу санкцій збільшилася вдвічі

Грудень, 06 в 18:28

Росія формує “тіньовий флот” для обходу санкцій на продаж нафти, які західні країни запровадили через напад на Україну. Кількість нафтових танкерів подвоїлася за останні місяці – це свідчить про те, що підпільні засоби розгортаються для уникнення обмежень.

Про це пише видання The Guardian. За даними ЗМІ, флот вимикає системи відстеження у відкритому морі, тому кораблі можуть спокійно перекачувати нафту на танкери без зв’язку з Росією.

Танкери, здатні приховати будь-які зв’язки з РФ шляхом незаконних перевезень у середині океану, сподіватимуться уникнути будь-якої атестації ціни свого вантажу.

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Наприкінці липня газета Lloyd’s List опублікувала звіт, в якому йдеться, що п’ять китайських кораблів використовувалися для транспортування російської нафти в центрі приблизно в 860 морських милях від узбережжя Португалії.

Раніше помітили ознаки транспортування російської нафти танкером під прапором Камеруну. У червні 2022 року судно змінило свого зареєстрованого власника на компанію на Сейшельських островах перед тим, як здійснити перший візит до Кабо-Верде.

Згідно з аналізом, через два тижні танкер перемістився в північну частину Атлантичного океану, де він пробув три дні, перш ніж попрямувати до південної Атлантики. Стверджується, що він надсилав помилкові сигнали про своє місцеперебування.

Потім у середині жовтня судно попрямувало до морів Анголи, де танкер передавав дані з того самого місця протягом шести днів, що було незвичною поведінкою для танкера в морі, перш ніж попрямувати до Азії та кінцевого пункту призначення, Малайзії.

Аналіз ЗМІ свідчить, що звіт судна про зміну осадки 20 листопада, вертикальну відстань між ватерлінією та днищем корпусу, свідчить про те, що на цьому етапі на борт могли взяти російську нафту.