Грудень, 06 в 17:21

До дев’ятого пакету санкцій проти Росії Європейська комісія може внести заборону на нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор.

Про це пише Financial Times із посиланням на обізнаних співрозмовників.

Зазначається, що до початку повномасштабної війни в Україні на гірничодобувний сектор Росії припадала чверть іноземних інвестицій.

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Конкретний характер заборон досі визначається. За словами співрозмовника FT, для декількох типів сировини можуть бути зроблені винятки, однак, які саме, поки що незрозуміло.

Крім цього, до дев’ятого пакету санкцій ЄС проти Росії може увійти:

заборона на мовлення чотирьох російських телеканалів;

експортний контроль за продукцією подвійного призначення вартістю понад €2,3 млрд, яку РФ може використовувати для виробництва озброєння;

заборона на операції з трьома російськими банками;

санкції проти 180 фізичних та юридичних осіб із Росії;

заборона на співпрацю із російськими маркетинговими та дослідницькими компаніями.

Очікується, що пакет санкцій буде обговорений постійними представниками країн-членів ЄС на цьому тижні й може бути затверджений на саміті лідерів Євросоюзу 15 грудня. Європейська комісія відмовилася від коментарів.