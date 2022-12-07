Бахмут стане пасткою для росіян: Арестович про умови для успішного наступу ЗСУ

Російські загарбники зосереджують зусилля на Донбасі у спробах оточити Авдіївку та Бахмут. Однак Бахмут стане пасткою для військових РФ.

Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович у коментарі російському правозахиснику Марку Фейгіну.

– Основні зусилля – все там же, намагаються оточити Авдіївку та Бахмут. Вони їх не отримають, про що сьогодні ще раз запевнив президент Зеленський, який відвідав Слов’янськ та привітав ЗСУ з Днем Збройних сил України, та поїхав підтримати бійців на найгарячішу ділянку фронту, – зазначив він.

На думку Арестовича, необхідно створити сприятливі умови для подальшого наступу ЗСУ та вигнання росіян з тимчасово окупованих територій України.

– Воно може призвести до більшої напруги, але нехай напружують на здоров’я. Ми ж їх теж напружуємо, і напружуємо більше. Бахмут – це пастка для них. Це для того, щоб вони витратили останню піхоту, яка в них є, або накопичену піхоту, живу силу, техніку тощо.

Одна з цілей оборони – це створити сприятливі для настання умови. Тому що наступати на супротивника, який зберігає наступальний потенціал, немає жодного сенсу. Ми його зараз просадимо, а потім усілякі чудеса можуть статися. Зачекаємо, – запевняє Арестович.