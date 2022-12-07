Наша чітка позиція: прем’єр Грузії виключив військову допомогу Україні

Грудень, 07 в 19:36

Грузія не надаватиме Україні військову допомогу – це принципова позиція уряду. Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі під час брифінгу 7 грудня, підкресливши, що його партія керується винятково інтересами своєї держави.

— Щодо військової допомоги ми чітко і недвозначно сказали, що не будемо цього робити. Ми як держава ніколи не вплутуватимемося в цю війну. Це наша чітка позиція, – сказав прем’єр-міністр.

Гарібашвілі сказав, що уряд Грузії вже багато зробив для допомоги Україні у вигляді гуманітарної допомоги. За його словами, Тбілісі продовжить надавати Україні гуманітарку, зокрема біженцям.

— Ми надаємо максимальну допомогу українським біженцям, які перебувають у нас. Українські діти здобувають у нас освіту рідною мовою. Ми розглядатимемо і надання іншої гуманітарної допомоги. Щодо надання військової допомоги, ми раніше чітко заявили: ми цього робити не будемо, – додав він.

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За даними служби статистики Сакстат, від початку 2022 року Грузія збільшила товарообіг із Росією на 50%. Наразі Москва стала для Тбілісі найбільшим імпортером нафти.

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Збільшився також і імпорт вугілля та борошна. За дев’ять місяців, з січня до вересня, експорт зріс на 11% до $473 млн, імпорт – на 73%, до $1,24 млрд.

Напередодні Гарібашвілі звинуватив опозицію у відправленні грузинських добровольців на війну в Україну. Заява пролунала на тлі сповіщення про загибель п’ятьох добровольців з Грузії під Бахмутом.

Джерело: Новости-Грузия