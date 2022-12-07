Грудень, 07 в 1:12

До списку 100 найбільш надихаючих та найвпливовіших жінок за версією BBC потрапило вісім українок, серед яких журналістки, парамедики, лікарі та волонтери.

Як повідомили у BBC, попри те, що права жінок у світі, загалом, істотно покращилися – починаючи зі зростання кількості жінок-лідерок і до руху MeToo, багатьом країнам ще належить пройти довгий шлях.

Цього року до списку увійшли жінки, які опинилися в центрі конфліктів 2022 року. Вони стали як уособленням стійкості й опору у війні Росії проти України, так і протестів в Ірані.

Зараз дивляться

Цьогорічний список BBC вперше був сформований з опорою на рекомендації тих, хто вже був у торішніх списках.

Від України до 100 найвпливовіших жінок потрапили:

Журналістка Крістіна Бердинських

Під час війни в Україні журналістка Крістіна Бердинських, яка здобула численні нагороди, подорожувала Україною, ведучи репортажі з регіонів, що зазнали обстрілів з боку Росії. Частина її матеріалів стосувалася повсякденного життя міст, які постраждали від війни.

Крістіна займається політичною журналістикою 14 років, вона почала свою кар’єру журналіста в Києві – журналі НВ і різних теле- і радіопроєктах. Вона створила соціальний медіа-проєкт e-People про учасників революції Євромайдану в Україні, який пізніше став вихідним матеріалом для книги.

Математик Марина В’язовська

Марина В’язовська – математик з України. Цього року вона стала другою жінкою в історії, яка отримала престижну Філдсівську премію, яку часто називають Нобелівською премією з математики, її вручають раз на чотири роки. Марина В’язовська отримала нагороду за свою роботу над головоломкою 400-річної давнини, розв’язавши задачу найефективнішого розміщення сфер у просторі з вісьмома вимірами.

В’язовська працює у Швейцарському федеральному технологічному інституті в Лозанні (EPFL) і є професором та завідувачкою кафедри Теорії чисел в Інституті математики.

Перша леді України Олена Зеленська

Олена Зеленська була успішною сценаристкою на телебаченні і не звикла бути на виду. Усе змінилося після того, як її чоловік, Володимир Зеленський, був обраний президентом України 2019 року. У ролі першої леді Олена Зеленська спрямувала свою діяльність на поліпшення прав жінок і поширення української культури.

Після війни, розв’язаної Росією, Олена Зеленська використала своє становище для того, щоб весь світ дізнався про страждання українського народу. Вона стала першою дружиною президента іноземної держави, яка виступила перед Конгресом США. Нині її діяльність спрямована на надання психологічної підтримки дітям і сім’ям, які постраждали від війни

Народний депутат і доброволець-парамедик Яна Зінкевич

Яна Зінкевич створила і досі керує медичним батальйоном Госпітальєри, який від часу створення у 2014 році врятував понад 2700 поранених українських солдатів і цивільних осіб із передової.

Вона особисто винесла в безпечне місце 200 поранених солдатів. Її батальйон продовжує надавати першу допомогу пораненим солдатам і цивільним особам та проводить курси з надання першої допомоги. Яні 27 років і вона також є одним із наймолодших депутатів української Ради, де очолює підкомітет з військової медицини.

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Лікарка Ірина Кондратова

Попри безперервні російські обстріли, Ірина Кондратова та її колеги продовжують робити все можливе для вагітних жінок, новонароджених немовлят та їхніх матерів у Харківському регіональному перинатальному центрі. Вони облаштували пологове відділення в підвалі лікарні та ризикували своїми життями, не полишаючи реанімації, навіть коли лунали сирени повітряної тривоги, бо деяких немовлят не можна було ні перевезти в інше місце, ні навіть залишити самих.

20 березня 2022 року футболіст Девід Бекхем передав свої сторінки в соціальних мережах Ірині Кондратовій. Таким чином він вирішив допомогти перинатальному центру в його роботі. І лікарка розповіла в його Instagram про проблеми, які їм доводиться вирішувати. З 2014 року її відділення надало медичну та психологічну допомогу більш ніж 3000 жінок із Луганської та Донецької областей

Правозахисниця Олександра Матвійчук

Ось уже 15 років Олександра Матвійчук очолює організацію Центр громадянських свобод, який отримав Нобелівську премію миру. У 2022 році її спільно присудили засновнику білоруської правозахисної організації Вясна Олесю Біляцькому, російському правозахисному центру Меморіал (російська влада визнала його іноземним агентом і ліквідувала) та українському Центру громадянських свобод.

Центр громадянських свобод залишається вірним спадщині українських дисидентів 1960-х років, приділяючи особливу увагу правам людини. У 2014 році він став першою правозахисною організацією, яка вирушила до Криму, Луганська і Донецька для документування воєнних злочинів, скоєних Росією. Зараз його співробітники закликають до створення міжнародного трибуналу для розслідування порушень прав людини, скоєних Росією в Чечні, Молдові, Грузії, Сирії, Малі та Україні.

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Парамедикиня Юлія “Тайра” Паєвська

Юлія Паєвська – українська військова парамедикиня, засновниця евакуаційно-медичного добровольчого підрозділу Янголи Тайри, який врятував кілька сотень поранених військових і мирних жителів. Паєвська, відома під позивним “Тайра”, була захоплена російськими військами в березні, коли допомагала евакуювати мирних мешканців із Маріуполя.

Вона документувала роботу своєї команди під час облоги Маріуполя на натільну камеру, і ці записи були передані в ЗМІ. Паєвська була звільнена після трьох місяців у російському полоні. Після повернення вона розповіла про те, з якими суворими умовами і з яким жорстоким поводженням їй довелося зіткнутися. Вона назвала своє перебування в полоні “пеклом”.

Лідерка руху за права людей з обмеженими можливостями Юлія Сачук

Українська правозахисниця Юлія Сачук очолює організацію Боротьба за право, якою керують жінки з інвалідністю. Вона ініціювала створення екстреної служби після того, як Росія розв’язала війну в Україні. Юлія працювала цілодобово, погоджуючи плани евакуації тисяч українців з обмеженими можливостями з міжнародними організаціями.

Сачук також захоплена роботою з розширення прав і можливостей дівчаток і жінок з обмеженими можливостями та їхньою участю в ухваленні політичних і соціальних рішень. Вона бере участь у програмі Leader Europe Фонду Барака Обами, є лауреаткою Національної премії в галузі прав людини 2020 року. Крім того, вона – кандидатка від України в Комітеті ООН з прав людей з інвалідністю.

Фото: BBC