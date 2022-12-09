Блінкен: Фінляндія та Швеція готові до вступу в НАТО
Фінляндія та Швеція незабаром стануть повноправними членами НАТО, і США готові їх підтримувати у цьому процесі.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції за підсумками переговорів із главами МЗС Швеція та Фінляндії, що відбулися у четвер у Вашингтоні.
– Поки триває переговорний процес США повністю підтримуватимуть Фінляндію та Швецію, – додав він.
За його словами, Путін у спробах послабити військовий союз зробив його лише сильнішим.
– Він фактично зробив НАТО ще сильнішим. Фіни та шведи надали притулок десяткам тисяч українців, країни надали масштабні пакети допомоги для України та суворо дотримувалися санкцій проти Росії, – нагадав він.
Раніше з подібною заявою щодо готовності Фінляндії та Швеції до членства в блоці виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Наразі лише Туреччина та Угорщина досі не ратифікували вступ цих країн до військового союзу.
Джерело: Yle