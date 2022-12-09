Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Блінкен: Фінляндія та Швеція готові до вступу в НАТО

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Фінляндія та Швеція незабаром стануть повноправними членами НАТО, і США готові їх підтримувати у цьому процесі.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції за підсумками переговорів із главами МЗС Швеція та Фінляндії, що відбулися у четвер у Вашингтоні.

– Поки триває переговорний процес США повністю підтримуватимуть Фінляндію та Швецію, – додав він.

За його словами, Путін у спробах послабити військовий союз зробив його лише сильнішим.

Зараз дивляться

– Він фактично зробив НАТО ще сильнішим. Фіни та шведи надали притулок десяткам тисяч українців, країни надали масштабні пакети допомоги для України та суворо дотримувалися санкцій проти Росії, – нагадав він.

Читайте
Фінляндія готова прихистити взимку ще 10 тис. українців

Раніше з подібною заявою щодо готовності Фінляндії та Швеції до членства в блоці виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Наразі лише Туреччина та Угорщина досі не ратифікували вступ цих країн до військового союзу.

Джерело: Yle

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка