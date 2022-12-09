Блінкен: Фінляндія та Швеція готові до вступу в НАТО

Грудень, 08 в 22:35

Фінляндія та Швеція незабаром стануть повноправними членами НАТО, і США готові їх підтримувати у цьому процесі.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції за підсумками переговорів із главами МЗС Швеція та Фінляндії, що відбулися у четвер у Вашингтоні.

– Поки триває переговорний процес США повністю підтримуватимуть Фінляндію та Швецію, – додав він.

За його словами, Путін у спробах послабити військовий союз зробив його лише сильнішим.

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– Він фактично зробив НАТО ще сильнішим. Фіни та шведи надали притулок десяткам тисяч українців, країни надали масштабні пакети допомоги для України та суворо дотримувалися санкцій проти Росії, – нагадав він.

Раніше з подібною заявою щодо готовності Фінляндії та Швеції до членства в блоці виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Наразі лише Туреччина та Угорщина досі не ратифікували вступ цих країн до військового союзу.

Джерело: Yle