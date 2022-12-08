У Перу стався переворот: президенту оголосили імпічмент та заарештували

Грудень, 08 в 0:55

Парламент Перу оголосив імпічмент президенту країни Педро Кастільйо через кілька годин після його спроби розпустити Конгрес (так офіційно називається перуанський парламент).

Видання El Tiempo пише, що після оголошення імпічменту Кастільо затримала поліція. Його підозрюють в організації заколоту та перевищенні повноважень.

Кастільо хотів розпустити Конгрес та замінити його на “надзвичайний тимчасовий уряд”. Але законодавці це проігнорували, зібрали екстрене засідання та оголосили йому імпічмент.

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Перуанська поліція у Twitter опублікувала фото, на яких Кастільйо у поліцейській дільниці. У повідомленні правоохоронці називали його “колишнім президентом” і зазначали, що були змушені втрутитися в ситуацію, щоб виконати свої обов’язки. Пізніше знімки видалили.

#URGENTE Estas son las primeras imágenes de Pedro Castillo detenido tras dar golpe de Estado. pic.twitter.com/1Jmwb9I8tP — Política El Comercio (@Politica_ECpe) December 7, 2022

Тим часом парламент привів до присяги віце-президентку Діну Болуарте, яка закликала до політичного перемир’я на користь подолання національної кризи.

60-річна юристка сказала, що керуватиме країною до серпня 2026 року, коли завершується термін президентських повноважень Кастільйо. Болуарте стала першою жінкою-президентом у Перу.

З чого все почалося?

У Перу події почали стрімко розгортатися після виступу Педро Кастільйо по національному телебаченню. У своєму зверненні він оголосив надзвичайний стан у країні та сказав, що розпустить контрольований опозицією Конгрес.

На знак протесту кілька міністрів подали у відставку. А голова Конституційного суду Перу звинуватив президента в організації державного перевороту.

США “рішуче закликали” Кастільйо скасувати своє рішення, а Болуарте звинуватила його в порушенні конституційного порядку. Поліція та збройні сили Перу опублікували спільну заяву, в якій заявили, що поважають конституційний порядок.

Кастільйо спробував розпустити парламент за кілька годин до початку процедури імпічменту проти нього. Це була третя спроба імпічменту з часу його вступу на посаду в липні 2021 року. Попередні спроби у березні цього року та у грудні 2021-го провалилися.

Кастільйо звинуватив тих, хто хоче усунути його з посади, у спробі підірвати демократію.

— У відповідь на вимоги громадян по всій країні ми вирішили створити винятковий уряд, спрямований на відновлення верховенства права та демократії, – сказав Кастільйо у зверненні, додавши, що новий Конгрес буде скликано не пізніше ніж через дев’ять місяців.

Але Конгрес, який контролюється опозиційними партіями, скликав надзвичайну сесію та провів голосування щодо імпічменту. За це рішення проголосував 101 законодавець, лише шість були проти і ще десять утрималися.

Перу переживає непростий політичний період, коли за останні роки кілька президентів було усунено з посад. У 2020 році у Перу було три президенти протягом п’яти днів.

Педро Кастільо – колишній шкільний вчитель та активіст. На переможних президентських виборах у червні 2021 року він балотувався від лівої партії Вільне Перу.

Нещодавно його звинувачували у корупції, що, за його словами, було частиною змови з метою його усунення.

Джерела: El Tiempo, BBC