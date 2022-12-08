Грудень, 08 в 8:45

Комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав резолюцію, яка визнає дії російських загарбників в Україні геноцидом нашого народу.

Про це повідомляє пресслужба сенатора-демократа Бена Кардіна, голови Гельсінської комісії США та автора глобального закону Магнітського щодо відповідальності за права людини.

Автором резолюції є сенатор Джим Ріш.

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– Злочини, які вчиняються проти українського народу під час незаконної і нічим не спровокованої путінської війни, суперечать численним міжнародним конвенціям і можуть бути охарактеризовані лише як геноцид, – рішуче заявив сенатор Бен Кардін.

Ця резолюція засуджує активний геноцид проти українського народу, закликає уряд США співпрацювати із союзниками для запобігання у майбутньому актам геноциду.

– Путін своїми діями та словами чітко дав зрозуміти, що його мета – стерти існування українського народу. Я на власні очі бачив його жорстокість в Ірпені та Київській області, — сказав Ріш.

Резолюція засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України та підтримує трибунали й міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів та військовослужбовців до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

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Також резолюція закликає президента США застосувати глобальні санкції проти винних чи причетних до геноциду в Україні.

Документ тепер мають розглянути у Сенаті.

Нагадаємо, що моніторингова місія ООН зібрала докази та задокументувала 441 вбивство окупантами мирних жителів у містах, селищах та селах Київської, Чернігівської та Сумської областей з 24 лютого до 6 квітня 2022 року.