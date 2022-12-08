Грудень, 08 в 9:31

Українські офіційні особи та законодавці останніми місяцями закликали адміністрацію Джо Байдена та членів Конгресу надати українським військовим касетні боєприпаси — озброєння, яке заборонено у понад 100 країнах, але яке російська армія продовжує застосовувати у війні проти України.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на американських та українських офіційних осіб.

Зазначається, що запит на такі боєприпаси є одним із найсуперечливіших запитів, з якими Україна зверталася до США з моменту початку війни у лютому.

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В адміністрації Байдена розглядали цей запит упродовж кількох місяців і не відхилили його категорично.

Касетні боєприпаси – це снаряди у вигляді контейнерів, всередині яких можуть міститися кілька сотень однотипних касетних бойових елементів. Вони розлітаються на певній висоті над поверхнею землі.

Після потрапляння на землю такі снаряди можуть не завжди вибухають і тоді становлять довгострокову загрозу, подібно до наземних мін.

Касетні боєприпаси забезпечують велику площу ураження. Виявлення та ліквідація таких снарядів потребує більше часу та витрат.

Раніше чиновники США публічно заявили, що планують надати ЗСУ стільки підтримки, скільки їм потрібно, щоб дати Україні перевагу за столом переговорів із Росією.

Як зазначає CNN, запаси на складах США не є нескінченними, а українці говорять, що можуть використовувати касетні боєприпаси, які припадають пилом на складах.

Для України касетні боєприпаси могли б розв’язати основні проблеми: потреба в більшій кількості снарядів для артилерійських та ракетних систем та зменшення переваги Росії в артилерії.

Джерела кажуть, що адміністрація Байдена не виключає варіанту передання таких боєприпасів Україні, але це питання все ж таки серйозно не розглядалося.

Варто зазначити, що Конгрес наклав обмеження на передання касетних боєприпасів.