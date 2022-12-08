Угорщина виступила проти дев’ятого пакету санкцій ЄС щодо Росії – FT

Грудень, 08 в 11:29

Після того як ЄС відмовився надати Угорщині €5,8 млрд для відновлення після пандемії, офіційний Будапешт скористався правом вето на будь-яке рішення Євросоюзу, що вимагає одностайності всіх 27 держав-членів, і виступив проти нового пакету санкцій щодо Росії.

Угорщина також не підтримала пропозицію вдвічі збільшити фонд ЄС, з якого фінансуються постачання зброї Україні, пише видання Financial Times із посиланням на європейських дипломатів.

Вони стурбовані тим, що Угорщина створює труднощі скрізь, де тільки може, а також намагається “взяти в заручники” всі майбутні рішення ЄС.

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Зокрема, окрім дев’ятого пакета санкцій, Будапешт може накласти вето на розширення Шенгенської зони, кандидатами на вступ до якої є Хорватія, Румунія та Болгарія.

Напередодні Угорщина наклала вето на надання Україні €18 млрд від Євросоюзу на 2023 рік під час зустрічі міністрів фінансів ЄС у Брюсселі.

7 грудня Єврокомісія анонсувала 9-й пакет санкцій против Росії та розкрила його деталі.

Планується додати ще майже 200 фізичних та юридичних осіб, три російські банки, заборонити трансляцію чотирьох пропагандистських каналів, а також перекрити РФ доступ до безпілотників через постачальників з третіх країн (Іран).