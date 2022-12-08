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ЗСУ взимку можуть піти у наступ: Міллі вказав на катастрофічні помилки Путіна

Валентина Летяк, редакторка стрічки
генерал Марк Міллі
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін продовжує робити катастрофічні помилки і вже зазнав поразки, хоча попереду ще значні бойові дії, заявив генерал армії США Марк Міллі.

На його думку, наразі ситуація на фронті стабілізувалась і з настанням зими активність дещо сповільниться через мороз.

– Водночас з’явиться потенційна можливість для наступу обох сторін у розпал зими через погоду та рельєф місцевості. Тож ми побачимо, що з цим станеться, – наголосив американський генерал.

Він вважає ракетні атаки по мирному населенню просто неприйнятними, проте намагання РФ “зламати хребет та волю українського народу”, на його думку, лише підвищують стійкість та опір населення України.

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Міллі не став визначати часові рамки закінчення війни, утім, наголосив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 288-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: U.S. DepartmentofDefense

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