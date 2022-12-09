Грудень, 09 в 18:30

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився від традиційної щорічної зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Причиною стали погрози глави РФ застосувати ядерну зброю у повномасштабній війні проти України.

Про це інформує агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Один із високопосадовців на умовах анонімності повідомив, що відносини між Індією та РФ залишаються міцними, але Моді зараз не вигідно це публічно демонструвати.

Зараз дивляться

– Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді не буде проводити щорічний особистий саміт із Володимиром Путіним після того, як російський президент погрожував застосувати ядерну зброю у війні проти України… Відносини між Індією та РФ залишаються міцними, але оголошувати про дружбу наразі може бути невигідним для Моді, – пише видання.

Російсько-індійський саміт відбувався щорічно в грудні, починаючи з 2000 року, коли відносини між країнами були підвищені до стратегічного партнерства. Скасовували зустріч лише один раз: через пандемію коронавірусу в 2020 році.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що цього року зустріч не відбудеться.

Як зазначає Bloomberg із посиланням на неназваного російського чиновника, позиція Індії стала очевидною після саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані у вересні. Тоді Моді фактично закликав Путіна зупинити війну проти України, зазначивши, що нинішня епоха – це “не епоха війни”.

Публічно Кремль позиціонував Індію як ключову країну, яка не приєдналася до міжнародної критики вторгнення військ РФ в Україну, та виступав за активізацію двосторонньої торгівлі.

Уряд Моді намагається балансувати між РФ, ключовим постачальником зброї та дешевої енергії для Індії, і США та їхніми союзниками, які запровадили антиросійські санкції та встановили граничні ціни на російську нафту.

Індія утрималася від голосування в ООН щодо засудження війни проти України, а також від запровадження санкцій проти РФ.

Варто зазначити, що наприкінці жовтня Індія офіційно попередила РФ, що “до ядерного варіанту не слід вдаватися”, коли йдеться про війну проти України. Таку заяву зробив міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх під час телефонної розмови з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Сінгх озвучив позицію Індії, що “необхідно йти шляхом діалогу та дипломатії”.