Припадає 60% експорту: ціна основної марки нафти РФ Urals впала до $43,72 за барель

Грудень, 09 в 16:06

Вартість основної марки нафти Росії Urals, на який припадає 60% експорту, впала до $43,72 за барель (близько 159 л). Про це свідчать дані постачальника інформації про ціни на ринку Argus Media.

Водночас за сорт російської нафти ESPO намагаються сторгувати вартість до $67,11 за барель. Агентство зазначає, що Urals торгується на рівнях ціни, значно нижчої за стелю, встановлену в Європейському Союзі та країнах G7.

Аналітики Bloomberg зазначають, що вартість російської Urals має знизитися через втрату європейських ринків, зростаючих ставок на її перевезення та скорочення кількості можливих покупців. Нижча ціна на енергоносій необхідна для конкуренції на ринках Азії.

Зараз дивляться

ESPO – сорт нафти, яка виробляється у Сибіру. Її закуповують країни Азії. Раніше вона також постачалася до США. У березні США заявляли про плани відмовитися від купівлі російської нафти.

Urals — це експортна марка нафтової суміші, що виходить внаслідок змішування у системі трубопроводів Транснафти важкої високосірчистої нафти Уралу та Поволжя.

На початку грудня набула чинності домовленість про граничну ціну на російську нафту, запроваджену країнами ЄС та G7, а також Австралією та Норвегією. Вона встановлена на рівні $60 за барель.

У Кремлі анонсували заходи у відповідь на це рішення. За інформацією Bloomberg, Москва може запровадити обмеження проти деяких країн через ухвалення фіксованої ціни на російську нафту або встановити на неї максимальні знижки на зарубіжні еталонні сорти.