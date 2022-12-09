Яхта російського підсанкційного олігарха Мазепіна зникла з італійського порту

Грудень, 09 в 9:38

Яхта вартістю від €700 тис. російського олігарха, конфіскована в рамках санкцій Європейського Союзу, невідомим чином зникла з порту на італійському острові Сардинія влітку цього року.

За даними The Guardian, 22-метрова яхта Aldabra належить мільярдеру та власнику компанії з виробництва мінеральних добрив Дмитру Мазепіну, батьку колишнього пілота Формули-1 Микити Мазепіна.

Вартість судна становить від €700 тис. до €1 млн. Його пришвартували в порту Ольбія та конфіскували у березні, коли Мазепіна внесли до санкційного списку протягом кількох тижнів після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Яхта залишалася там до червня, проте зникла за кілька годин до того, як було офіційно підтверджено, що вона належить Мазепіну.

– Мазепін знав, що він у списку, але зміг використати період, протягом якого ми працювали над встановленням, що яхта належить йому. Ми повинні були дослідити ланцюжок власності. Ми були в процесі підтвердження права власності, коли судно забрали, – розповіли у відділі фінансової поліції Сардинії.

У поліції повідомляють, що Мазепін найняв іноземну компанію, яка потім найняла сардинського капітана для переміщення яхти з Італії.

Після розслідування стало відомо, що яхта зупинилася в невеликому порту Бісерта в Тунісі, але її поточне місцеперебування невідоме.

Капітан, який перевозив яхту, стверджує, що не знав, що судно належить олігарху. Йому загрожують штрафи в розмірі до €500 тис. за незаконне вивезення судна з Італії. Це перший випадок, коли росіянину із замороженими активами в Італії вдалося уникнути санкцій ЄС.