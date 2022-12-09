Загострення у Косово: Сербія хоче відправити до 1 тис. своїх силовиків

Грудень, 09 в 8:50

Сербія має наміри відправити близько 1 тис. представників силових структур у Косово. Про це заявив директор Управління Косово та Метохії Петар Петкович під час прес-конференції.

– За нашими даними, 300-350 косовських поліцейських з бронетехнікою вторглися на північ Косово, заблокували Косовську Митровицю та розташувалися в умовах змішаного насильства. Причиною вторгнення поліції на північ Косова є нібито те, що албанці, які живуть там, бояться всього, що відбувається. Нагадаю вам, що два дні тому відбулися розборки між Курті та громадянами півночі, щоб змусити провести вибори, – сказав він.

Петкович заявив, що прем’єр-міністр Косово Альбін Курті продовжив окупацію півночі Косово, і оголосив, що у зв’язку з останніми подіями Сербія розгляне можливість відправки до 1 тис. співробітників Безпеки сил до Косова.

Він наголошує, що албанська поліція з півдня Косово, згідно з Брюссельською угодою і пунктом 9, не має права бути присутньою на півночі Косово.

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Джерело: Kosovo Online