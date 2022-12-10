Співлауреати “невідповідні”: у Кремлі наказали Меморіалу відмовитися від Нобелівської премії

Грудень, 10 в 20:29

Російський співлауреат цьогорічної Нобелівської премії миру заявив, що кремлівська влада наказувала йому відмовитися від нагороди.

За словами керівника російського правозахисного центру Меморіал Яна Рачинського, йому сказали не отримувати премію, тому що інші співлауреати – українська правозахисна організація та ув’язнений білоруський правозахисник – були визнані “невідповідними”.

Меморіал – однією з найдавніших російських правозахисних організацій, яка була закрита урядом РФ у минулому році.

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В інтерв’ю програмі BBC HARDtalk Рачинський сказав, що його організації порадили відмовитися від нагороди, але додав, що Меморіал не взяв це прохання до уваги.

— У сьогоднішній Росії ніхто не може гарантувати особисту безпеку. Ми знаємо, до чого призводить безкарність держави… Треба якось вибратись із цієї ями, – сказав він..

Меморіал документував, зокрема, докази радянських репресій. Першого голову організації Арсена Рогінського відправили до радянських виправно-трудових таборів за “антикомуністичне” вивчення історії.

Оголошуючи лауреатів премії, Нобелівський комітет заявив, що Меморіал був заснований на ідеї про те, що протистояти минулим злочинам необхідно для запобігання новим.

Керівниця українського Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук відмовилася від спільного інтерв’ю з Рачинським і поговорила з BBC окремо.

— Я впевнена, що попри те, що ми даємо інтерв’ю окремо, ми передаємо та доносимо однакові повідомлення.

Центр громадянських свобод був відзначений Нобелівською премією миру за роботу у просуванні демократії та розслідуванні військових злочинів Росії в Україні.

Матвійчук високо оцінила роботу Рачинського та подякувала Меморіалу за допомогу, яку організація надавала українській групі правозахисників роками.

Також Матвійчук закликала створити новий міжнародний трибунал для притягнення диктатора Володимира Путіна та інших злочинців відповідальних за злочини в Україні. Вона також звинуватила Росію у використанні війни як інструменту для досягнення своїх геополітичних цілей та у скоєнні військових злочинів заради перемоги у конфлікті.