У США хочуть виробляти чистий водень на АЕС: тестування проведуть на 4 станціях
У Сполучених Штатах на чотирьох атомних електростанціях проведуть тестове виробництво чистого водню.
Як поінформували в Міністерстві енергетики США, близько 95% водню наразі виробляють у країні з природного газу. Це призводить до викидів вуглецю в атмосферу.
Водночас у планах американської влади – перевести США на 100% чистої енергії. І чистий водень може відіграти в цьому ключову роль. Його можна використовувати для живлення мережі, керування промисловими процесами або створення високоенергетичного палива, необхідного для далекомагістральних вантажівок і літаків.
Саме тому Міненерго США інвестує мільярди доларів, щоб знизити вартість і збільшити виробництво чистого водню. Сучасні ядерні реактори є джерелами теплової енергії та електроенергії, необхідних для виробництва чистого водню.
Для тестування в США визначили чотири АЕС:
- Найн-Майл-Пойнт (Освіго, Нью-Йорк), де виробництво чистого водню планують розпочати до кінця цього року. Його використовуватимуть для охолодження станції.
- Девіс-Бесс (Оук-Гарбор, Огайо), де виробництво водню також планують запустити до 2023 року.
- Прейрі-Айленд (Ред-Вінг, Міннесота) – очікується, що виробництво водню тут розпочнеться на початку 2024 року.
- Пало-Верде (Тонопа, Арізона) – АЕС може розпочати виробляти чистий водень у 2024 році.
За оцінками Міненерго США, один реактор потужністю 1 000 МВт може виробляти до 150 тис. тонн водню щороку.
Нещодавно стало відомо, що Україна та США працюють над побудовою інноваційної енергетичної системи. Йдеться про пілотний проєкт з будівництва в Україні малого модульного реактора (ММР).
Джерело: Міненерго США, Енергоатом