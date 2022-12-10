Грудень, 10 в 15:00

У Сполучених Штатах на чотирьох атомних електростанціях проведуть тестове виробництво чистого водню.

Як поінформували в Міністерстві енергетики США, близько 95% водню наразі виробляють у країні з природного газу. Це призводить до викидів вуглецю в атмосферу.

Водночас у планах американської влади – перевести США на 100% чистої енергії. І чистий водень може відіграти в цьому ключову роль. Його можна використовувати для живлення мережі, керування промисловими процесами або створення високоенергетичного палива, необхідного для далекомагістральних вантажівок і літаків.

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Саме тому Міненерго США інвестує мільярди доларів, щоб знизити вартість і збільшити виробництво чистого водню. Сучасні ядерні реактори є джерелами теплової енергії та електроенергії, необхідних для виробництва чистого водню.

Для тестування в США визначили чотири АЕС:

Найн-Майл-Пойнт (Освіго, Нью-Йорк), де виробництво чистого водню планують розпочати до кінця цього року. Його використовуватимуть для охолодження станції.

Девіс-Бесс (Оук-Гарбор, Огайо), де виробництво водню також планують запустити до 2023 року.

Прейрі-Айленд (Ред-Вінг, Міннесота) – очікується, що виробництво водню тут розпочнеться на початку 2024 року.

Пало-Верде (Тонопа, Арізона) – АЕС може розпочати виробляти чистий водень у 2024 році.

За оцінками Міненерго США, один реактор потужністю 1 000 МВт може виробляти до 150 тис. тонн водню щороку.

Нещодавно стало відомо, що Україна та США працюють над побудовою інноваційної енергетичної системи. Йдеться про пілотний проєкт з будівництва в Україні малого модульного реактора (ММР).

Джерело: Міненерго США, Енергоатом