Грудень, 10 в 15:50

У столицях Швеції та Норвегії у суботу, 10 грудня, відбулася церемонія вручення Нобелівської премії. Вона стала першою після дворічної перерви пов’язаною з пандемією коронавірусу.

В мерії Осло вручили Нобелівську премію миру. А у Стокгольмі – нагородять у галузях медицини, фізики, хімії, літератури та економіки.

Церемонію також відвідали декілька лауреатів 2020 та 2021 років.

Зараз дивляться

У 2022 році лауреатами Нобелівської премії миру стали Український центр громадянських свобод, російська правозахисна організація Меморіал та ув’язнений білоруський правозахисник Олесь Біляцький.

Промова Матвійчук на церемонії

У своїй промові голова ЦГС Олександра Матвійчук зазначила, що світ належно не відреагував на злочин Росії, коли вона анексувала Крим. Тепер російські війська знищують будинки, церкви, викрадають катують, викрадають та вбивають людей на окупованих територіях, депортують людей.

— Російський народ нестиме відповідальність за цю ганебну сторінку своєї історії та прагнення силоміць відродити колишню імперію, – наголосила Матвійчук.

Вона зазначила, що люди в Україні хочуть миру, але мир не настає, коли люди, на країну якої напали, складали зброю: Тоді це не мир, а окупації.

— Потрібно перестати маскувати воєнні загрози під політичні компроміси. Тому така важлива готовність українського народу протистояти російському імперіалізму. Життя людей не може бути політичним компромісом.

Матвійчук зазначила, що у цій війні українці боряться за свободу у всіх її сенсах і платять за це найвищу ціну. Вона додала, що від того, як ми боремося сьогодні, залежить якою буде Україна у майбутньому.

— Це не війна двох держав. Це війна двох систем: авторитаризму та демократії.

За її словами, люди, які хочуть жити у мирі, мають говорити про необхідність нового світопорядку. Голос мільйонів людей у різних країнах може змінити світову історію швидше, ніж втручання ООН. Диктатори бояться утвердження ідеї свободи, тому РФ намагається переконати весь світ, що верховенство права та демократія – це фальшиві цінності.

Матвійчук сказала, що світ досі дивиться через призму Нюрнберзького трибуналу, коли режим засудили лише після його повалення: Ми маємо створити міжнародний трибунал і притягнути Путіна, Лукашенка та інших злочинців до відповідальності.

Хто цьогорічні лауреати Нобелівської премії?

Центр громадянських свобод документує військові злочини, скоєні російськими військами в Україні з моменту анексії Криму в 2014 році. Голова центру Олександра Матвійчук поспілкувалася з журналістами напередодні церемонії.

— Ця війна має геноцидний характер. Якщо Україна припинить свій опір, нас більше не буде. Захід має допомогти Україні протистояти та звільнити всі тимчасово окуповані території, включно з Кримом, – сказала Матвійчук.

Російська правозахисна організація Меморіал висвітлює злочини сталінського тоталітарного режиму, а також документує порушення прав людини в Росії з моменту свого заснування в 1989 році. Минулого року суд у РФ постановив розпустити Меморіал.

— Україна бореться не лише за свої інтереси. Вона бореться за наше спільне мирне майбутнє», – заявив голова правління Меморіалу Ян Рачинський.

Премію Олеся Біляцького вручили його дружині. Наразі білоруського правозахисника утримують у СІЗО.

Лауреатами премії з економіки 2022 року отримають колишній голова Федеральної резервної системи США Бен Бернанке, економісти Дуглас Даймонд і Філіп Дібвіг отримують премію за дослідження банків і фінансових криз.

Лауреатом премії з фізіології та медицини став шведський біолог та генетик Сванте Паабо за авторську методику вивчення ДНК древніх людей.

Нобелівську премію з літератури присудили французькій письменниці Анні Ерно.

Лауреатами Нобелівської премії у галузі хімії стали Каролін Бертоцці, Мортен Мелдал та Баррі Шарплесс. Премію присудили із формулюванням “за розвиток хімії кліків і біоортогональної хімії”.

Нобелівську премію з фізики у 2022 отримали троє науковців Ален Аспект, Джон Клаузер і Антон Зейлінгер за “експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторство квантової інформаційної науки”.

Традиційно церемонію відвідує шведська королівська родина, урядовці та високопоставлені особи з різних країн. Послів Росії та Білорусі цьогоріч на банкет не запросили.

Нобелівська премія була заснована Альфредом Нобелем для вручення премій за досягнення в галузі науки, літератури та миру.