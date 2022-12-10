Грудень, 10 в 18:57

У США винесли вирок ще одному колишньому поліцейському з Міннеаполіса у справі про насильницьку смерть темношкірого чоловіка Джорджа Флойда у травні 2020 року.

Як інформує американський телеканал CNN, Дж. Александра Куенга засудили до 3,5 років ув’язнення за його роль в убивстві Флойда.

Раніше він визнав себе винним у пособництві та підбурюванні до ненавмисного вбивства другого ступеня в рамках угоди з обвинуваченням.

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За даними слідства, Куенг утримував Флойда в момент, коли його колишній колега, експоліцейський Дерек Шовін притиснув шию темношкірого чоловіка ногою. Це тривало понад дев’ять хвилин. Внаслідок таких дій поліції Флойд помер від задухи.

Куенг був серед чотирьох офіцерів, які були звільнені та притягнені до кримінальної відповідальності після смерті Флойда.

– Я дійсно не можу уявити, через що довелося пройти сім’ї та друзям Джорджа Флойда… Дивитися відео, на якому вмирає ваша близька людина, і бачити це по телевізору знову і знову, – заявив у суді перед винесенням вироку прокурор Метью Франк.

Він додав, що Флойд був жертвою злочину, а Куенг “не був просто стороннім спостерігачем того, що сталося того дня”.

– Куенг брав у цьому активну участь, – додав прокурор.

Адвокат експоліцейського Томас Планкетт своєю чергою заявив, що керівництво поліції Міннеаполіса “підвело” і Флойда, і Куенга, оскільки недостатньо проінструктувало офіцерів.

Тепер Дж. Александр Куенг відбуватиме два терміни паралельно: раніше його засудили до трьох років в’язниці за звинуваченнями в порушенні громадянських прав Флойда та в тому, що він не втрутився, щоб зупинити колег.

Експоліцейський з’явився на слухання щодо винесення вироку через відеозв’язок із федеральної в’язниці в Огайо. Йому буде заборонено володіти вогнепальною зброєю до кінця життя.

Як відомо, 46-річний Джордж Флойд загинув 25 травня 2020 року. Чоловіка запідозрили в начебто використанні фальшивих грошей. У його затриманні брали участь четверо поліцейських. При цьому офіцер поліції Дерек Шовін придавив шию Флойда коліном і утримував його так понад дев’ять хвилин. Ще двоє поліцейських допомагали йому тримати Флойда, а четвертий офіцер відганяв перехожих, котрі намагалися втрутитися.

При цьому Флойд відчайдушно казав офіцерам поліції, що не може дихати. Зрештою він втратив свідомість і помер.

Згодом судмедекспертиза встановила, що Джордж Флойд помер від браку кисню через задушливий прийом, який до нього застосував поліцейський Дерек Шовін.

Смерть чоловіка спровокувала масові протести проти жорстокості поліції в США.

У червні 2021 року Дерека Шовіна засудили до 22,5 років позбавлення волі за вбивство Флойда.