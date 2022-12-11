РФ може використати переговори, щоб збільшити свою військову потужність – глава МЗС Британії

Грудень, 11 в 18:20

Країна-агресор Російська Федерація може використати переговори про мир з Україною, щоб збільшити власну військову могутність та накопичити додаткові сили для подальшої агресії.

Тому Велика Британія закликає Україну обережно ставитися до переговорів з РФ. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Він стверджує, що російський диктатор Володимир Путін може використати тему переговорів для прикриття, щоб поповнити запаси армії РФ перед початком нового наступу на Україну.

Зараз дивляться

– Ми маємо побоюватися паузи, яку Росія використовує для того, щоб переконатися, що її наступна фаза агресії буде більш ефективною, ніж ця, – наголошує глава МЗС Британії.

Про спроби РФ використати переговори про мир з Україною як прикриття для посилення сил російської армії, щоб вдарити з новою силою по країні, говорили й інші іноземні лідери та представники українського уряду.