Грудень, 12 в 6:44

Кремль намагається змусити Білорусь приєднатися до воєнних дій, щоб зміцнити свій контроль над країною.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські офіційні особи постійно заявляють про те, що білоруські сухопутні війська можуть перейти кордон України та почати воювати на боці РФ. Цим заявам іноді підіграють білоруські лідери, включно з президентом Олександром Лукашенком.

Зараз дивляться

Ціль цих розмов — сконцентрувати українські Сили оборони біля кордону з Білоруссю, щоб вони не могли посилити лінію фронту в інших місцях бойових дій.

Малоймовірно, що Білорусь вдереться в Україну в найближчому майбутньому, особливо враховуючи вкрай обмежену ефективну бойову міць військ Білорусі.

Читайте Білорусь перекидає війська і техніку на кордоні з Україною

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував свої території російським військам для вторгнення в Україну у лютому.

Підтримка Білоруссю війни Росії знижує матеріальну здатність білоруських збройних сил проводити власні воєнні операції. Проєкт Білоруський Гаюн у листопаді повідомив, що Білорусь передала РФ 122 танки Т-72А начебто для модернізації.

У Білорусі також, ймовірно, скорочуються склади артилерійських боєприпасів – адже їх постійно передають російським військовим.

Білорусь уже навряд чи вдереться в Україну через динаміку всередині країни. Аналітики ISW раніше зазначали, що Лукашенко не має наміру приєднуватися до війни через можливе поновлення внутрішніх заворушень.