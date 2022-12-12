Нова Зеландія запровадила санкції проти 23 росіян за фейки про війну в Україні

Грудень, 12 в 14:03

Нова Зеландія запровадила санкції проти 23 осіб, які підтримують військові дії Путіна в Україні, та мереж, які стоять за дезінформаційними кампаніями.

Про це йдеться у заяві глави МЗС Нової Зеландії Нанаї Махути.

— Путін продовжує використовувати мережу медіа-агентств та впливових коментаторів як частину своєї пропагандистської машини, щоб поширювати неправдиву інформацію та брехню як частину свого наративу про вторгнення в Україну, – сказала вона.

Під санкції потрапили міністр цифрового розвитку, зв’язку та ЗМІ Максут Шадаєв, гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст та ключовий персонал російських ЗМІ, зокрема ІнфоРос, Південний фронт та Фонд стратегічної культури.

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— Останній раунд санкцій поширюється на суб’єктів дезінформації, які вже були введені в травні. Серед них – представники російських ЗМІ та інформаційних агентств, – йдеться у повідомленні.

За словами Махути, особи, проти яких запроваджено санкції, мають прямий вплив на суспільне уявлення про незаконну та неспровоковану війну Росії. Вони створюють “туман дезінформації, який обслуговує агресію Путіна проти територіального суверенітету України”.

9 грудня Канада оголосила про нові обмежувальні заходи щодо Росії. До санкційного списку потрапили 33 фізичні особи, а також: центральна виборча комісія РФ, МВС РФ, федеральна служба виконання покарань Росії, слідчий комітет РФ, міністерство юстиції РФ та федеральне агентство у справах національних інтересів РФ.

Джерело: МЗС Нової Зеландії