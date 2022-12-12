Течія зносить авто, люди застрягли у будинках: в Анталії зливи затопили місто

Грудень, 12 в 15:05

У турецькій Анталії йдуть потужні дощі, через які багато будинків виявилися затопленими, а вулиці перетворилися на ріки. Місцева влада повідомляє, що такого не було вже 50 років.

Сильні опади спричинили паводки та сходження селевих потоків.

SON DAKİKA! Antalya’nın Kumlaca ve Finike ilçeleri sele teslim! Dereler taştı, arabalar şehrin içinde yüzüyor… #Antalya – #Finike pic.twitter.com/26s2iTOESc — Antalya Hakkinda (@AntalyaHakkinda) December 12, 2022

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Найбільше від затоплення потерпають райони Кумлуджа та Фініке. На відео з місця подій можна побачити, як сильна течія зносить автомобілі, які стоять на вулиці.

– Ми не бачили нічого подібного протягом 50 років. Вода раптово піднялася і потягнула машини. Ми в стані готовності, – заявив мер Кумлуджі Мустафа Колеоглу.

Унаслідок негоди були затоплені сотні теплиць, сільськогосподарські угіддя та перші поверхи житлових будинків. Крім того, є зруйновані мости. Навчання у школах довелося скасувати, а місцевих мешканців закликають не виходити з дому.

Крім того, щоб уникнути небезпечних ситуацій, подекуди вимкнули електропостачання.

Наразі жертв або постраждалих немає, але деякі люди застрягли у затоплених будинках. Їх рятують екстрені служби. Через таку погоду по всій провінції Анталія оголосили підвищений рівень небезпеки.

Джерело: Hurriyet

Фото: скрін з відео