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Течія зносить авто, люди застрягли у будинках: в Анталії зливи затопили місто

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Течія зносить авто, люди застрягли у будинках: в Анталії зливи затопили місто

У турецькій Анталії йдуть потужні дощі, через які багато будинків виявилися затопленими, а вулиці перетворилися на ріки. Місцева влада повідомляє, що такого не було вже 50 років.

Сильні опади спричинили паводки та сходження селевих потоків.

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Найбільше від затоплення потерпають райони Кумлуджа та Фініке. На відео з місця подій можна побачити, як сильна течія зносить автомобілі, які стоять на вулиці.

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– Ми не бачили нічого подібного протягом 50 років. Вода раптово піднялася і потягнула машини. Ми в стані готовності, – заявив мер Кумлуджі Мустафа Колеоглу.

Унаслідок негоди були затоплені сотні теплиць, сільськогосподарські угіддя та перші поверхи житлових будинків. Крім того, є зруйновані мости. Навчання у школах довелося скасувати, а місцевих мешканців закликають не виходити з дому.

Крім того, щоб уникнути небезпечних ситуацій, подекуди вимкнули електропостачання.

Наразі жертв або постраждалих немає, але деякі люди застрягли у затоплених будинках. Їх рятують екстрені служби. Через таку погоду по всій провінції Анталія оголосили підвищений рівень небезпеки.

Джерело: Hurriyet

Фото: скрін з відео

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