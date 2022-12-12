Угорщина проти включення деяких чиновників РФ до санкційного списку ЄС

Грудень, 12 в 21:35

Угорщина проти включення до санкційного списку кількох росіян, а також енергетичного сектора Росії. Про це під час брифінгу у понеділок, 12 грудня, заявив глава МЗС країни Петер Сійярто.

За його словами, Угорщина намагається захистити свої інтереси і не допустити “загрози енергопостачанню”.

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Сійярто заявив, що вважає політику санкцій Європейського Союзу “провальною” і що “до цього часу вони заводили процес ухвалення рішень у Європі та її реакцію на війну в глухий кут”.

Крім цього, Угорщина намагалася переконати Євросоюз прибрати з нового санкційого списку деяких російських чиновників.

Як стверджує Сійярто, Будапешт “не приховує”, що угорський уряд вважає “серйозним ризиком” той факт, що розширення санкцій проти російських чиновників може закрити канали зв’язку з країною-агресором.

Джерело: Világgazdaság

Фото: Петер Сійярто