Грудень, 12 в 19:55

Україна просить та очікує надання французької системи протиповітряної оборони Mamba. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю іноземному телеканалу.

– Нам потрібна протиракетна ППО для захисту нашої інфраструктури та життя людей. Це системи Patriot, IRIS-T та Crotale. Зараз ми просимо та очікуємо на допомогу французькою системою Mamba, яка допоможе боротися з іранськими дронами та російськими ракетами, – зазначає прем’єр.

Він запевняє, що Україна вдячна Франції за постачання системи Crotale та гаубиць CAESAR, які працюють на полі бою та допомагають захищати свободу.

Характеристики системи ППО Mamba

Системою ППО Mamba класу земля-повітря середньої дальності керують близько 100 авіаторів. Вона є складною системою озброєння, яка може забезпечити захист у небі на користь сил, що діють у зоні покриття.

Зараз дивляться

За даними французького Генерального штабу, система підключена та інтегрована через тактичну лінію передачі даних із системою оборони Румунії та НАТО.

Це допомагає підвищити ефективність, задовольнити потреби інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони НАТО.

Система Mamba може відстежувати 100 траєкторій і вражати 10 з них одночасно, маючи до 48 ракет, готових до стрільби. Це єдина європейська система, призначена для протидії балістичним ракетам.

Ракета Aster 30, яка використовується у системі, розроблена компанією MBDA. Вона може вражати літаки на відстані до 120 км і балістичні ракети на відстані 30 км.

За даними Міністерства Збройних сил Франції, Центр управління обороною складається з двох машин, дозволяє керувати системами земля-повітря та координувати використання інших повітряних засобів армії, а саме артилерії, гелікоптерів і безпілотників.

Джерело: TF1 INFO