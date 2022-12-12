Європарламент ініціює внутрішнє розслідування у зв’язку з корупційним скандалом

Грудень, 12 в 21:02

Європарламент ініціює внутрішнє розслідування і реформи у зв’язку з корупційним скандалом, пов’язаним із незаконним лобізмом з боку однієї з країн Перської затоки.

Про це у понеділок, 12 грудня, заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

– Безкарності не буде жодної. Відповідальні дізнаються, що цей Парламент – на боці закону. І я пишаюсь нашою роллю й допомогою в розслідуванні. Не буде замовчувань. Ми розпочнемо внутрішнє розслідування, аби вивчити всі факти, пов’язані з Парламентом, й встановити, як наші системи можуть забезпечити ще більший рівень захисту від зовнішнього впливу, – зазначила Мецола.

Також президентка Європарламенту запевнила, що ініціює реформу інституції, пов’язану з більшою її прозорістю.

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– Більше “бізнесу як зазвичай” не буде. Ми розпочнемо процес реформ, щоб визначити, хто має доступ до наших приміщень, як ці організації, громадські об’єднання і люди фінансуються, які зв’язки з третіми країнами вони мають. Ми проситимемо про більшу прозорість на зустрічах із іноземними особами й тими, хто з ними пов’язаний, – пояснила вона.

Нагадаємо, у Брюсселі та околицях 9 грудня були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності “злочинної організації, корупції та відмивання грошей”.

Зокрема, правоохоронці вилучили приблизно €600 тис. готівкою, мобільні телефони та комп’ютерне обладнання.

Згодом стало відомо, що в межах розслідування була арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту Єва Кайлі та колишній євродепутат від Італії П’єр-Антоніо Панцері.