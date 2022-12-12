Зеленський розповів про свій робочий графік і допомогу першої леді з підтримкою США

Грудень, 12 в 18:08

Президент України Володимир Зеленський цілодобово та протягом семи днів на тиждень займається менеджментом повномасштабної війни.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю коміку Дейву Леттерману, який вийшов на платформі Netflix. Президент запевняє, що нерідко йому доводиться прокидатися від телефонних дзвінків.

– Щодня я займаюся менеджментом війни, державним управлінням України. Прокидаюся о 6:00, іноді о 5:30 ранку. Якщо щось термінове – від телефонного дзвінка. Потім маю військову нараду, – розповів він, відповідаючи на питання про свій робочий графік.

За словами президента, найприємніші моменти для нього – це можливість поговорити телефоном з дітьми та дружиною, першою леді України Оленою Зеленською. Глава держави зазначає, що це моменти, коли він може видихнути.

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Зеленський також запевняє, що візит першої леді до США був необхідним, оскільки представників Офісу президента турбували питання уповільнення військової підтримки, нестачі систем протиповітряної оборони та інформаційний вакуум. Після її візиту було виділено багато коштів на будівництво бомбосховищ у школах.