Більшість українців підтримує звільнення Криму та Донбасу – соцопитування

Грудень, 13 в 13:34

Перемогою України у війні проти Росії є звільнення всіх територій, тимчасово окупованих країною-агресором, включно з Донбасом та Кримом. Ця впевненість збільшилася серед українців з 74% у березні до 85% у листопаді 2022 року.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою Рейтинг 20-21 листопада. Водночас лише 9% обрали варіант повернення територій, які Україна контролювала до 24 лютого 2022 року.

– За продовження бойових дій на території Росії виступають не більше 5%. Підтримка деокупації всіх територій України без винятку – абсолютна (понад 80%) серед представників усіх регіонів країни, – йдеться у дослідженні.

Серед громадян збільшилася кількість тих, хто підтримує відновлення Україною статусу ядерної держави. Зокрема, цей показник зріс з 47% у 2019 році до 53% респондентів – у 2022-му.

Зараз дивляться

Водночас жителі найбільше підтримують вступ України до НАТО (61%) та ядерне роззброєння РФ (50%).

Проте членство України в ЄС та гарантії від західних партнерів щодо надання озброєння для стримування РФ підтримують по 34% опитаних. Ядерне озброєння та фінансову допомогу Україні обрали по 17%.

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 1 тис. респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.