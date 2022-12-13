Україна може пережити зиму без потоку біженців до Європи – що допоможе

Грудень, 13 в 11:13

Шанси пережити зиму без масового потоку біженців до Європи залежать від конференції зі стійкості, яку спільно очолять президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон у Парижі.

З 47 країнами та 22 організаціями, які беруть участь, Франція та Україна сподіваються створити координаційний механізм для обробки запитів на фінансування та надання допомоги.

Це допоможе пережити зиму українцям, після того як Росія завдала масових ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, стверджує британський журналіст і дипломатичний редактор The Guardian Патрік Вінтур.

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Французькі дипломатичні джерела повідомили, що мета полягає в тому, щоб кожна країна та організація призначила офіційну особу, відповідальну за надання допомоги, про яку запитує Україна, до березня 2023 року.

У Франції хочуть забезпечити платформу для обробки запитів України, а інші країни могли б заповнити прогалини в процесі, аналогічному зустрічі Рамштайн, на якій група союзників координує військову допомогу Україні.

Запити на Паризькій конференції зі стійкості будуть зосереджені на енергетиці, воді, наданні продуктів, транспорті та охороні здоров’я.

Очікується, що Велика Британія зосередить свою пропозицію на допомозі у відновленні пошкоджених українських електростанцій, зокрема шляхом надання трансформаторів.