Грудень, 14 в 13:54

У будівлі Європарламенту у Страсбурзі вручили головну правозахисну нагороду Євросоюзу – премію імені Сахарова.

Цього року премію присудили хороброму народу України, який встояв перед повномасштабним російським вторгненням у лютому 2022 року.

Спершу виступила голова Європарламенту Роберта Мецола, яка передала слово президенту України Володимиру Зеленському. Глава держави виступив із відеозверненням.

Зараз дивляться

У Європарламенті також вшанували хвилиною мовчання пам’ять про українців, які загинули у розв’язаній Росією війні проти України.

Від імені українського народу відзнаки отримали парамедик Юлія Паєвська, керівниця Центру громадських свобод Олександра Матвійчук, міський голова Мелітополя Іван Федоров, бійці ДСНС та представниками руху спротиву Жовта стрічка.

Про те, що український народ став лауреатом премії Сахарова, стало відомо 19 жовтня. Мецола наголосила, що українці відстоюють те, у що вірять, а також захищають демократію, свободу та верховенство права.

Премія За свободу думки імені Сахарова вручається щорічно за винятковий внесок у боротьбу за свободу думки та права людини на планеті. Таким чином, вибір номінантів на премію не обмежений межами країн ЄС чи інших європейських структур, а відбувається по всьому світу.

У 2018 році премію вперше отримав українець – режисер Олег Сенцов, який тоді утримувався у російській в’язниці. Йому вручили її після звільнення у 2019 році.