Париж та Рим схвалили передачу Україні систем ПВО Mamba – ЗМІ

Грудень, 14 в 15:57

Франція та Італія прийняли запит Києва на постачання системи системи ППО Mamba (SAMP/T). Про це повідомляє французька газета Challenges.

Видання пише, що останні труднощі, які заважали доставити Києву франко-італійський ЗРК Mamba, схоже, вирішені.

— Франція та Італія нададуть Україні засоби протиповітряної оборони, які вона просить. Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові його задовольнити. Тож ми можемо задовольнити їхні потреби, – сказав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Газета пояснює, що Франція одразу позитивно відреагувала на можливість постачання цих систем. Проте питання досі обговорювалося з італійською стороною.

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Як зазначає газета, “очевидно, що ця остання перешкода подолана”.

Отже, Mamba приєднається до вже поставлених до Києва систем ППО: німецької IRIS-T, норвезької NASAMS (поставленої США), італійської Aspide (поставленої Іспанією) і французького Crotale.

Факти ICTV розповідали, на що здатні системи ППО Mamba, а також про їхні характеристики.

Джерело: Challenges