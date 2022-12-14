Грудень, 14 в 1:06

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення п’ятьом громадянам Росії та двом американцям за ймовірну змову з метою порушення американських санкцій Сполучених Штатів шляхом контрабанди обладнання американського виробництва для російських військових.

Про це пише CNN з посиланням на обвинувальний висновок, оприлюднений напередодні.

Згідно з висновком, що складається з 16 пунктів, обвинувачені були пов’язані з двома московськими компаніями, які співпрацювали з Федеральною службою безпеки Росії (ФСБ РФ) для закупівлі та контрабанди санкційних товарів – включно з напівпровідниками та іншим електронним обладнанням – зі США для російських військових.

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Семеро осіб – Євген Грінін, Олексій Іпполітов, Борис Лівшиц, Світлана Скворцова, Вадим Конощенок, Олексій Брейман і Вадим Єрмоленко – “незаконно шукали, купували та постачали на мільйони доларів військові й чутливі технології подвійного призначення від американських виробників та постачальників, розташованих у Східному окрузі Нью-Йорка та інших місцях, для російських кінцевих користувачів”, ідеться в обвинувальному висновку.

– Як стверджується, обвинувачені створили складну закупівельну мережу, яка незаконно отримувала чутливі американські технології для сприяння російській військовій машині, – заявив у вівторок Бреон Мір, прокурор США по Східному округу Нью-Йорка.

Згідно з обвинувальним висновком, російські громадяни Грінін і Скворцова отримували від Іпполітова, також громадянина Росії, запити на санкційні товари зі США.

Грінін і Скворцова нібито намічали маршрути доставки, а Лівшиць – через підставні компанії та банківські рахунки у США – нібито закуповував товари в американських компаній, ідеться в документі.

Перебуваючи у США, Брейман і Єрмоленко фабрикували товаросупровідні документи і рахунки-фактури для відправки товарів по всьому світу, перш ніж вони зрештою відправлялися в Росію, стверджує Мін’юст США.

Конощенок, який, на думку американського Міністерства юстиції, є співробітником ФСБ РФ, імовірно, був одним із їхніх контрабандистів.

Грінін, Скворцова, Іпполітов і Лівшиц, за даними Мін’юсту, залишаються на волі, а Брейман, який постійно проживає в США, Єрмоленко, американець, і Конощенок, громадянин Росії, перебувають під вартою.