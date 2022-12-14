У Франції обшукали штаб-квартиру партії Макрона: відома причина

Грудень, 14 в 21:08

Французька поліція провела обшуки у штаб-квартирі політичної партії Відродження президента країни Емануеля Макрона, а також в офісі консалтингової фірми McKinskey.

Як пише BBC, ці заходи були частиною розслідування щодо використання консультантів під час переможних президентських кампаній Макрона у 2017 і 2022 роках.

— Ані самого президента Макрона, ані його передвиборчу команду прокурори публічно не назвали мішенями, — йдеться у повідомленні.

Партія Відродження та компанія McKinsey заявили, що співпрацюють зі слідством.

Зараз дивляться

— Це нормально, коли судові органи проводять вільне та незалежне розслідування, щоб пролити все світло на цю тему, — сказав агенції AFP речник партії Лоїк Сіньйор.

Тим часом McKinsey в коментарі французькій газеті Le Figaro заявила, що “фірма повністю співпрацює з владою, як це було завжди”.

У Франції діють суворі правила щодо фінансування політичних партій і виборчих кампаній.

Конкретно у цій справі прокуратура підозрює, що кілька співробітників McKinsey працювали волонтерами на безоплатній основі під час перемоги Макрона в 2017 році. Зокрема, розслідування зосереджене на тому, чи не було прихованих витрат на передвиборчу кампанію.

Інше розслідування намагається встановити, чи мала фірма McKinsey привілейований режим під час укладання прибуткових державних контрактів.

У 2021 році колишнього президента Ніколя Саркозі засудили до року в’язниці за незаконне фінансування своєї невдалої кампанії з переобрання в 2012 році. Його визнали винним у тому, що він витратив на свою кампанію на €10 млн більше, ніж дозволено законом.

Саркозі заперечував будь-які правопорушення. Експрезидента не ув’язнили і дозволили відбувати покарання вдома з електронним браслетом.