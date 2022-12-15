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Білий дім має докази угоди між Іраном і Росією щодо постачання балістичних ракет – ЗМІ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Білий дім має докази угоди між Іраном і Росією щодо постачання балістичних ракет – ЗМІ
Фото: Getty Images

Білий дім має докази угоди між Тегераном і Москвою про постачання до Росії тактичних балістичних ракет.

Про це пише видання World Today News із посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі.

За його словами, Сполучені Штати стурбовані розширенням військової співпраці між Іраном та Росією.

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– У нас є докази, які вказують на угоду між Іраном та Росією щодо постачання балістичних ракет, – заявив Джон Кірбі на пресконференції.

Однак він не вказав жодних доказів своїх слів.

Раніше у США заявили, що не мають доказів військової співпраці Ірану з Росією.

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