Можна реалізувати за наступні півроку: Зеленський про українську формулу миру

Грудень, 15 в 14:56

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українську формулу миру можна реалізувати за півроку.

Про це глава держави сказав під час виступу на засіданні Європейської Ради у четвер, 15 грудня.

— За минулі півроку ми розробили й запропонували світу формулу миру, яка містить усе необхідне, щоб не лише припинити цю війну, а й щоб гарантувати – надійно й довготривало, – що не буде повторення такої ж чи початку будь-якої іншої війни у Європі, – сказав президент.

Він закликав Єврораду підтримати українську формулу миру та додав, що її можна реалізувати за наступні півроку. Для цього найближчим часом буде організовано саміт Global Peace Formula Summit.

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— Кожен із пунктів нашої формули миру дає змогу кожній сумлінній країні проявити своє лідерство й допомогти з тією чи іншою конкретною метою.

За словами Зеленського, це можливості для всіх країн зробити внесок у безпеку України, всієї Європи, світу. А також це можливості для тих, хто активніший у міжнародних відносинах, і для тих, хто поки що робить менше для захисту миру.

Формула миру з десяти пунктів, яку раніше Зеленський представив лідерам G20, охоплює: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу та енергетичну безпеку; протидію екоциду; звільнення всіх полонених та депортованих.

А також виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення військ РФ та припинення бойових дій; недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.