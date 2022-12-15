Грудень, 15 в 0:01

Рада Північноатлантичного блоку під час засідання 14 грудня погодила цивільний і військовий бюджети НАТО на 2023 рік.

Як зазначається на сайті військово-політичного блоку, цивільний бюджет був встановлений на рівні €370,8 млн, коли військовий – €1,96 млрд, що у порівнянні з бюджетом на 2022 рік на 27,8% і 25,8% більше, відповідно.

– Я рішуче вітаю узгодження цивільного і військового бюджетів НАТО на 2023 рік. Це конкретне вираження ще вищого рівня амбіцій, встановлених главами держав і урядів країн Альянсу на нашому трансформаційному Мадридському саміті в червні. Ми повинні продовжувати разом інвестувати більше і краще в НАТО. Лише Північна Америка і Європа, працюючи разом у сильному НАТО, можуть захистити наш мільярдний народ у більш небезпечному світі, – заявив генсек Союзу Єнс Столтенберг.

На червневому Мадридському саміті члени Альянсу домовились більше інвестувати в НАТО, відображаючи необхідність реагування на погіршення безпекового середовища, спричинене агресивною війною Росії проти України.

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У новій Стратегічній концепції НАТО члени Альянсу погодились, що “інвестиції в НАТО є найкращим способом забезпечити міцний зв’язок між європейськими і північноамериканськими членами Альянсу, роблячи при цьому внесок у глобальний мир і стабільність”. Вони також домовились “забезпечити адекватне ресурсне забезпечення наших політичних рішень”.

Цивільний бюджет забезпечує кошти на персонал, операційні витрати і витрати на програми штаб-квартири НАТО та її Міжнародного секретаріату.

Військовий бюджет покриває операційні витрати штаб-квартири Командної структури НАТО, місій та операцій по всьому світу.

Третім основним елементом спільного фінансування НАТО є Програма інвестицій в безпеку НАТО (ПІБН), яка охоплює основні інвестиції в будівництво та систему командування і управління. На 2023 рік верхня межа ПІБН становить €1 млрд, що на 26,6 відсотка більше, ніж у 2022 році.

Нагадаємо, на саміті у Мадриді в червні 2022 року члени Альянсу домовились збільшити інвестиції в НАТО, щоб реагувати на погіршення безпекового середовища, спричинене агресивною війною Росії проти України.