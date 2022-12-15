Оплата проживання та замороження соцвиплат: Польща змінила правила надання допомоги українцям

Грудень, 15 в 8:17

Сейм Польщі вніс зміни до закону щодо допомоги українцям, які рятуються від війни.

Тепер українці оплачуватимуть своє проживання, а соцвиплати обмежать у разі виїзду з Польщі.

За внесення змін проголосували 429 депутатів Сейму, дев’ять було проти, 13 утрималися.

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Українці можуть розраховувати на безоплатне проживання у місцях тимчасового розміщення лише у перші 120 днів із моменту першого приїзду до Польщі. Після, з березня 2023 року, платитимуть за проживання 50%, але не більше 40 злотих на добу (понад 300 грн).

З травня 2023 року українці зобов’язані покривати 75% коштів проживання, але не більше 60 злотих на добу (500 грн). Водночас це не стосується вразливих категорій: осіб з інвалідністю, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок із дітьми до року, жінок із трьома дітьми та більше, осіб у складній ситуації. Вони й надалі проживатимуть у таких місцях безплатно.

На сьогодні у групових центрах тимчасового розміщення проживає близько 80 тис. громадян України.