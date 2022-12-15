Грудень, 15 в 1:37

У французькому Монпельє після півфіналу Чемпіонату світу-2022 Франція – Марокко (2:0) почалися заворушення між уболівальниками команд.

Як повідомляє місцеві ЗМІ, серед обох сторін є поранені.

За іншими даними, у місті також серйозно постраждав підліток, якого збила машина в безладі, який коївся на вулицях.

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На Єлисейські поля в Парижі приїхали безліч автомобілів правоохоронців, які намагаються стримати натовпи незадоволених фанатів.

Також повідомляється, що поліція оголосила попередження про можливі заворушення.

За даними Le Figaro, масові заворушення між футбольними фанатами також відбуваються в Ніцці. Там групи агресивно налаштованих людей влаштували бійку на площі Массена. Серед фанатів також лунали вигуки “Геть арабів!”. Обидві сторони запускали в бік одна одної піротехнічні пристрої, схожі на феєрверки, кидали каміння і пляшки, а також сміття з контейнерів на вулицях.

#FRAMAR d’un côté les supporters marocains de l’autre les supporters français. Tirs de mortiers à plein régime pic.twitter.com/H3HI4xJFP5 — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) December 14, 2022



Для розгону заворушень правоохоронці використовували сльозогінний газ.



Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу-2022 збірна Франції зіграє з Аргентиною. Зустріч відбудеться в неділю, 18 грудня. Марокканці зустрінуться з хорватами в боротьбі матчі за 3-е місце.

Фото: Yassin Akouh