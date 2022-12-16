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Сейм Литви заборонив володіти зброєю росіянам і білорусам, які проживають в країні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Литва президентський палац
Фото: Depositphotos

У Литві заборонили володіти зброєю росіянам і білорусам, які проживають в країні.

У четвер, 15 грудня, Сейм Литви затвердив поправки до закону про контроль над зброєю та боєприпасами.

– З ініціативи парламентського Комітету національної безпеки та оборони (КНБО) у проєкт було внесено доповнення про заборону на придбання та зберігання зброї, збройного приладдя, боєприпасів та їхніх частин для громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь, – йдеться на сайті Сейму.

Водночас приватні торговці зброї у Литві отримали право продавати зброю, що дозволена в цивільному обігу.

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– Стрілки, солдати-добровольці, військовослужбовці професійної військової служби нарешті зможуть придбати у Литві зброю категорії А. Пів року тому ми дозволили її мати, тепер ми уможливлюємо її придбання тут, у Литві, – пояснив голова КНБО Лаурінас Кащюнас.

На важливості цього положення наголосив віцеспікер Сейму Паулюс Саударгас, який запропонував враховувати досвід формування територіальної оборони в Україні.

На його думку, правильніше надати можливість усім, хто готовий захищати країну в разі зовнішньої агресії, придбати зброю заздалегідь. У такому разі люди матимуть достатньо часу, щоб “звикнути до зброї, тренуватися з нею в тирі, поставити оптику, тепловізійний прилад, щоб, не дай Боже, у разі потреби вони могли піти захищати країну”.

За проєкт після розгляду проголосували 106 депутатів Сейму, проти не виступив жоден, 10 депутатів утрималися.

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