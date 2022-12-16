Грудень, 16 в 21:55

Кремль готовий до тривалої війни проти України та нових наступальний операцій. Тож союзники по НАТО мають і надалі постачати Києву зброю, доки російський диктатор Володимир Путін не зрозуміє, що не зможе перемогти на полі бою.

Про це повідомив в інтерв’ю агентству AFP генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, наразі немає ознак того, що Путін відмовився від своєї мети встановити контроль над Україною.

Зараз дивляться

– Ми не повинні недооцінювати Росію. Вона планує тривалу війну. Ми бачимо, що вони мобілізують більше сил, що вони також готові понести великі втрати, що вони намагаються отримати доступ до більшої кількості зброї та боєприпасів. Ми маємо розуміти, що президент Путін готовий перебувати в цій війні тривалий час і розпочинати нові наступальні операції, – наголосив Столтенберг.

Він висловив думку, що повномасштабна війна РФ проти України, швидше за все, завершиться за столом переговорів, “як і більшість воєн”. Столтенберг уточнив, що будь-яке рішення зрештою повинно гарантувати позиції України як суверенної та незалежної держави.

А для цього потрібно продовжувати військову допомогу Києву.

– Найшвидший спосіб досягти цього – надати їм військову підтримку, щоб Путін зрозумів, що він не може перемогти на полі бою, а повинен сісти і вести переговори у дусі доброї волі, – додав генсек НАТО.

Він визнав, що поставки зброї Україні виснажили запаси членів НАТО, однак військовий блок нарощує виробництво озброєння.

Столтенберг також назвав повномасштабну війну в Україні найнебезпечнішою кризою в сфері безпеки в Європі з часів Другої світової війни.

Днями головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю виданню The Economist повідомив, що російські війська спробують знову напасти на Київ. У РФ наразі готують близько 200 тис. нових солдат.

Водночас очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що новий великий наступ РФ може розпочатися на початку 2023 року.