Грудень, 16 в 21:19

Сполучені Штати Америки поки не бачать ознак підготовки нового наступу російських окупаційних військ на Київ, проте уважно відстежують розвиток ситуації.

Про це поінформував сьогодні під час спілкування з журналістами координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі.

Він зазначив, що Кремль не відмовився від початкових максималістських цілей щодо України.

Зараз дивляться

– Ми не побачили нічого, що б свідчило про те, що Путін відійшов від своїх максималістських цілей щодо України… Ми не бачимо жодних ознак того, що відбудеться неминучий наступ на Київ, але ми уважно стежимо за цим, – наголосив Кірбі.

US is not seening any indications of “an imminent move on Kyiv,” but will be watching that closely, says Kirby. Comes days after Gen. Zaluzhnyi said he believes Russia is mobilizing 200,000 new troops and could push to take Kyiv as soon as January. — Lara Seligman (@laraseligman) December 16, 2022

Він додав, що наразі ніщо не вказує на серйозні наміри російського диктатора Володимира Путіна завершити війну проти України за допомогою дипломатії чи переговорного процесу.

– Насправді усе, що він робить, свідчить про протилежне. Він продовжує купувати безпілотники в Ірану, тепер прагне поглибити відносини з Іраном у галузі оборони, продовжує шукати джерела боєприпасів в інших куточках світу, – розповів Кірбі.

Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю виданню The Economist висловив упевненість, що війська РФ спробують знову напасти на Київ. Він поінформував, що окупанти зараз готують близько 200 тис. нових солдатів.

А міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що російські війська можуть розпочати новий великий наступ на початку 2023 року.

Джерело: Defense One