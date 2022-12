Сполучені Штати Америки поки не бачать ознак підготовки нового наступу російських окупаційних військ на Київ, проте уважно відстежують розвиток ситуації.

Про це поінформував сьогодні під час спілкування з журналістами координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі.

Він зазначив, що Кремль не відмовився від початкових максималістських цілей щодо України.

US is not seening any indications of “an imminent move on Kyiv,” but will be watching that closely, says Kirby.

Comes days after Gen. Zaluzhnyi said he believes Russia is mobilizing 200,000 new troops and could push to take Kyiv as soon as January.

— Lara Seligman (@laraseligman) December 16, 2022