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США поки не бачать ознак підготовки нового наступу РФ на Київ – Кірбі

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки поки не бачать ознак підготовки нового наступу російських окупаційних військ на Київ, проте уважно відстежують розвиток ситуації.

Про це поінформував сьогодні під час спілкування з журналістами координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі.

Він зазначив, що Кремль не відмовився від початкових максималістських цілей щодо України.

Зараз дивляться

– Ми не побачили нічого, що б свідчило про те, що Путін відійшов від своїх максималістських цілей щодо України… Ми не бачимо жодних ознак того, що відбудеться неминучий наступ на Київ, але ми уважно стежимо за цим, – наголосив Кірбі.

Він додав, що наразі ніщо не вказує на серйозні наміри російського диктатора Володимира Путіна завершити війну проти України за допомогою дипломатії чи переговорного процесу.

– Насправді усе, що він робить, свідчить про протилежне. Він продовжує купувати безпілотники в Ірану, тепер прагне поглибити відносини з Іраном у галузі оборони, продовжує шукати джерела боєприпасів в інших куточках світу, – розповів Кірбі.

Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю виданню The Economist висловив упевненість, що війська РФ спробують знову напасти на Київ. Він поінформував, що окупанти зараз готують близько 200 тис. нових солдатів.

А міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що російські війська можуть розпочати новий великий наступ на початку 2023 року.

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Джерело: Defense One

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