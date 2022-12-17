Грудень, 16 в 22:58

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак дав розпорядження провести аудит для оцінки впливу наданої Лондоном військової допомоги на перебіг повномасштабної війни в Україні.

Про це інформує британське агентство BBC із посиланням на високопоставлене джерело в уряді країни.

Під аудитом мається на увазі підготовка звіту з оцінкою перебігу війни та значення військової підтримки Британії (на підставі наявних даних).

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– Йдеться про те, щоб подивитися, що ми вклали і що ми отримали на виході, – зазначило джерело агентства.

Велика Британія була одним із найбільших постачальників військової допомоги Україні після повномасштабного вторгнення військ РФ у лютому 2022 року.

У зв’язку з аудитом високопосадовці в уряді побоюються, що прем’єр Сунак може зайняти надто обережну позицію в цьому питанні, тоді як війна в Україні вступає у вирішальну фазу.

На думку британських посадовців, і Україна, і РФ зараз зайшли в глухий кут. І єдиний спосіб для однієї зі сторін отримати перевагу на полі бою – це суттєве зростання кількості озброєння. Як зазначає ВВС, Росія фактично вичерпала свої запаси, тоді як Україна може поповнити їх за допомогою США і ключових партнерів у Європі на чолі з Великою Британією.

Згідно з оцінками, поставки зброї в Україну можуть виявитися вирішальними в наступні зимові місяці.

Дехто зі співрозмовників ВВС висловили побоювання, що в питання військової допомоги Сунак може дотримуватися обережного підходу, притаманного президенту США Джо Байдену. Як відомо, Білий дім неодноразово намагався не спровокувати ескалацію військового конфлікту через надання Україні певних видів зброї.

Джерела ВВС наголосили, що Ріші Сунаку варто зайняти таку ж рішучу позицію, як і його попередник Борис Джонсон.

– Ми посилили рішучість США на всіх рівнях: це був тиск з нашого боку, але завжди дружній. Ми не хочемо, щоб Ріші посилював обережність Байдена. Ми хочемо, щоб він діяв так, як це робив Борис (Джонсон, – Ред.), – заявив один зі співрозмовників журналістів.

За даними ВВС, президент України Володимир Зеленський знає про наміри Ріші Сунака та закликає його зберігати сильну військову підтримку для нашої держави.

– Президент Зеленський відчув, що відбувається. Тому він розмовляв із Ріші. Він намагається надихнути його, кажучи, що Велика Британія – великий визволитель, великий боєць, ми потребуємо вас, – поінформувало джерело ВВС.

Як відомо, після призначення на посаду прем’єра Ріші Сунак запевнив у подальшій військовій підтримці України. Під час візиту до Києві в листопаді він анонсував новий пакет військової допомоги для зміцнення протиповітряної оборони.

Наприкінці листопад Сунак повідомив, що планує зберегти або й збільшити військову допомогу Україні в 2023 році.