Глава поліції Польщі про вибух “подарунка з України”: Ударною хвилею пробило підлогу та стелю

Грудень, 17 в 19:41

Головний комендант поліції Польщі генерал Ярослав Шимчик, який постраждав внаслідок вибуху гранатомета, подарованого в Україні, після виписки з лікарні вперше розповів про інцидент журналістам RMF FM.

– Коли я пересував використані гранатомети, подаровані українцями, стався вибух. Вибух був потужний – сила удару пробила підлогу, а з іншого боку пошкодила стелю, – уточнив він.

За даними видання, від члена польської делегації Шимчик отримав в Україні два протитанкові гранатомети (ймовірно, RGW-90), які, за словами представників української сторони, були використані.

Перший подарунок – від глави Нацполіції України Ігоря Клименка. Це був вживаний протитанковий гранатомет, з якого стріляли по російських танках. Він виглядав як довга труба, закрита з обох боків пінопластом. Його переробили на динамік. За словами члена польської делегації, Клименко навіть увімкнув музику, щоб показати, як він працює.

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А другий – від голови ДСНС Сергія Крука. Після зустрічі його заступник Дмитро Бондар показав полякам кімнату, де було зібрано знешкоджені під час боїв предмети, зокрема снаряди та міни.

Прощаючись, Бондар подарував генералу Шимчику такий самий ствол гранатомета.

– Цей, щоправда, не переробили на динамік, але українці запевнили, що гранатомет уживаний і безпечний. Більше того, вони сказали, що його можна перевозити без спеціальних документів, що він коштує як брухт, – зазначає видання.

За даними його джерела, делегація поверталася до Варшави машиною, а отримані подарунки генерал Шимчик нібито залишив у задній частині свого кабінету.

Наступного дня, коли він хотів перекласти подарунки – просто перемістив один із гранатометів на підлогу – пролунав вибух.

Військові експерти кажуть, що такий гранатомет не міг би вистрілити сам собою – якщо тільки не був пошкоджений. Одна з версій – начальник поліції міг, наприклад, натиснути на якийсь елемент ствола гранатомета, який ретельно не перевіряли.

Польська прокуратура відмовляється коментувати розслідування, але видання стверджує, що Шимчика найближчим часом буде допитано як свідка.

Два дні тому у Головному управлінні поліції Польщі вибухнув “подарунок з України”. Внаслідок інциденту з легкими пораненнями ушпиталили головного коменданта поліції, генерала Ярослава Шимчика.

За даними МВС Польщі, здетонував один із подарунків, які генерал отримав під час робочого візиту в Україну 11-12 грудня.

Водночас там не уточнили, про що саме йдеться, лише уточнили, що подарунок зробив один із керівників українських служб, з яким зустрічався Шимчик. За неофіційними даними, це був гранатомет, з яким нібито “бавилися офіцери”.

Джерело: RMF 24