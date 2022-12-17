Путіне, закінчи цю війну: Шольц закликав до переговорів з РФ та звернувся до глави Кремля
У Німеччині заявили, що для вирішення війни в Україні, яку розв’язала Росія, потрібні переговори. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав російського диктатора Володимира Путіна закінчити війну.
Про це канцлер сказав у розмові з німецьким виданням Süddeutsche Zeitung.
За словами Шольца, мета Німеччини полягає в тому, щоб Росія припинила свою агресивну війну, а Україна захистила свою цілісність.
— Для цього необхідно буде говорити. Залишається подивитися, чи буде це зроблено телефоном, відеозв’язком чи за довгим столом, – вважає Шольц.
Канцлер наголосив, що Росія повинна визнати, що так далі тривати не може.
— Путін повинен припинити війну, вивести війська і створити можливість для взаєморозуміння. Звернення може бути лише таким: Путіне, закінчи цю війну, – заявив Шольц.
Нещодавно Шольц сказав, що ризик того, що Путін застосує ядерну зброю проти України, зменшився завдяки міжнародному тиску.
Джерело: Süddeutsche Zeitung