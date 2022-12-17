У Молдові призупинили ліцензії на мовлення шести телеканалів

Грудень, 17 в 11:25

У Молдові призупинили ліцензії на мовлення шести ЗМІ – Первый в Молдове, RTR Moldova, Accent TV, НТВ-Молдова, ТВ-6 и Orhei TV.

Таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови з метою “захисту національного інформаційного простору та запобігання ризику дезінформації шляхом поширення недостовірної інформації або спроб маніпулювання громадською думкою”.

Зазначається, що каналам призупинили дію ліцензій на підставі переліку фізичних та юридичних осіб, які підлягають міжнародним санкціям, а також численних висновків Ради з питань телебачення і радіо за відсутність достовірної інформації у висвітленні війни в Україні.

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До речі, у Литві зобов’язали російський Дождь дати пояснення, чим займатимуться його співробітники після того як телеканал у цій країні позбавили ліцензії на мовлення.