Грудень, 17 в 15:59

У Чорному морі планують прокласти підводний енергетичний кабель Black Sea Energy. Він дозволить зміцнити енергетичну безпеку усього регіону, включно з Україною.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час підписання в Бухаресті Меморандуму про порозуміння щодо проєкту Чорноморського енергетичного кабелю.

До реалізації цього проєкту залучені Азербайджан, Грузія та Угорщина.

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– Ця угода зблизить Євросоюз із нашими партнерами в регіоні Південного Кавказу та допоможе обом нашим регіонам здійснити перехід до чистої енергії, – зазначила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що від початку повномасштабної війни РФ проти України Євросоюз вирішив відмовитися від російського викопного палива, диверсифікувавши його постачання на користь надійних партнерів. ЄС уже зміг компенсувати трубопровідний газ з РФ.

За словами голови Єврокомісії, для розвитку відновлювальних джерел “чистої” енергії потрібна надійна система електропостачання. І тут вагому роль відіграє електричний кабель між Румунією, Грузією та Азербайджаном у Чорному морі.

– Він з’єднає нас по обидва боки Чорного моря і піде далі до регіону Каспійського моря – як для цифрового зв’язку, так і для енергетики, – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що новий кабель дозволить підвищити безпеку постачань, а Євросоюз отримуватиме електроенергію з відновлювальних джерел через Румунію та Угорщину.

Як наголосила голова Єврокомісії, Чорноморський електричний кабель може принести велику користь для України, Молдови та Грузії. Остання може інтегруватися в енергетичний ринок ЄС.

– Чорноморський електричний кабель міг би також допомогти постачати електрику для наших сусідів – Молдови та країн Західних Балкан, а також, безумовно, для України. Він допоможе розпочати відбудову енергетичної системи України та відновлення всієї країни, – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, в Євросоюзі очікують на завершення досліджень з оцінки проєкту Black Sea Energy. І Єврокомісія готова підтримати цей проєкт фінансово, оскільки він відповідає інтересам Євросоюзу та країн-сусідів.

За даними румунських ЗМІ, йдеться про будівництво електричного кабелю між Румунією, Грузією та Азербайджаном у рамках Зеленого електричного коридору. Він з’єднає регіон Каспійського моря з Чорним морем і Європейським Союзом.

Джерело: Romania Insider