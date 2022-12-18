З’явився детальний план руху росіян на Київ 24 лютого – NYT

Грудень, 17 в 22:02

З’явився детальний план руху армії Російської Федерації на Київ, наданий Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України газеті The New York Times.

Згідно з документом, першою колоною до Києва вирушали бійці російського ОМОН та СОБР. За словами військового РФ, який дислокувався в Білорусі, він дізнався про початок війни всього за годину до того, як його підрозділ розпочав марш.

Єфрейтор Микита Чибрін, 27-річний солдат мотострілецької бригади, сказав, що 23 лютого він зі своїм підрозділом був у таборі на святкуванні свята захисника Вітчизни, закушуючи подарованими цукерками, коли підійшов їхній командир.

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Російське командування віддало наказ прямувати за транспортним засобом попереду та доїхати до Києва протягом 18 годин, заявив він. Солдати РФ більше не отримали жодних пояснень.

Перші машини в його колоні мали вийти з Білорусі та прибути на околиці Києва орієнтовно о 14:55, навіть швидше, ніж сказали російському бійцю. Проте колона одразу загрузла, лише на перетин кордону з Україною довелося витратити понад добу.

Згодом ситуація стала ще гіршою, оскільки бортовий журнал фіксував затримки, атаки українських захисників, сотні поранених та загиблих солдатів та знищених машин ворога.

Накази для однієї з частини танкового полку РФ передбачали можливий опір з боку Збройних сил України. У РФ запланували майже безперешкодний 24-годинний ривок від кордону України з РФ до точки біля річки Дніпро, яка становить близько 402 км.

За планом командування РФ, підрозділ мав окопатися приблизно за дві години їзди до Києва та блокувати ЗСУ, які просуватимуться з Півдня та Сходу.