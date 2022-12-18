Китай непокоять поразки РФ в Україні, бо це впливає на плани щодо Тайваню – глава ЦРУ

Грудень, 18 в 0:03

У Китаї почали непокоїтися невдачею повномасштабного наступу Російської Федерації проти України, оскільки це впливає на плани країни щодо Тайваню.

Таку думку висловив директор американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс. За його словами, провал РФ викликає занепокоєння у Сі Цзіньпіна.

– Я не думаю, що хтось ще з іноземних лідерів приділяв таку пильну увагу цій війні та поганим військовим результатам Росії, ніж Сі Цзіньпін, коли він думає про власні амбіції на Тайвані та в інших країнах, – наголошує очільник американської розвідки.

Бернс нагадав, що за декілька тижнів до початку вторгнення РФ в Україну, російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

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Однак межі цього партнерства проявилися вже за декілька тижнів – Пекін досі не постачає зброю до РФ для використання на війні проти України, зазначає директор ЦРУ.