Папа Римський написав заяву про відставку в разі погіршення здоров’я

Грудень, 18 в 23:40

Папа Римський Франциск після обрання понтифіком у 2013 році написав заяву про відставку у разі, якщо він не зможе виконувати свої обов’язки через проблеми зі здоров’ям.

За даними видання ABC, він передав записку кардиналу Тарчізіо Бертоне, який тоді перебував на посаді державного секретаря Ватикану.

– Я підписав і сказав йому: якщо я не зможу за станом здоров’я чи з інших причин, ось моя заява про відставку, вони її вже мають. Я не знаю, кому кардинал Бертоне передав її. Але я передав її йому, коли він був державним секретарем, – заявив Папа Римський.

Він припускає, що прелат, який зараз виконує роль другої особи Ватикану, кардинал П’єтро Паролін, тепер має цю письмову інструкцію.

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Понтифік, якому в суботу виповнилося 86 років, у 2021 році переніс операцію на кишківнику та протягом багатьох місяців пересувався на інвалідному візку через біль в коліні.

Іноземні видання зазначають, що останнім часом він неодноразово використовував тростину замість інвалідного візка для пересування в громадських місцях.