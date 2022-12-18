В Іспанії перехопили новий підозрілий пакунок для українського посольства – ЗМІ

Грудень, 18 в 17:26

У Барселоні (Іспанія) перехопили новий підозрілий конверт, який відправили до українського консульства. Вибухівки в ньому не знайшли, однак поліція відкрила справу.

Як пише іспанське видання InSpain.news, інформація про підозрілу кореспонденцію надійшла від поштової служби Іспанії Correos.

Джерела видання в службі безпеки також підтвердили, що співробітники пошти знайшли цей лист між 17:00 і 18:00 у п’ятницю та негайно повідомили про це поліцію.

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– Правоохоронці одразу вирушили до логістичного центру пошти. Там перевірили, що лист без вибухівки. Поліція розпочала розслідування, але детальної інформації про вміст конверта не надає. Інші джерела припускають, що там могли бути знайдені останки тварин. Як і в інших пакунках, виявлених останніми тижнями в різних містах Іспанії, – повідомляють місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, що 30 листопада в українському посольстві в Іспанії стався вибух, поранення дістав співробітник установи.

1 грудня схожі посилки з вибухівками доставили до авіабази Збройних сил Іспанії в муніципалітеті Торрехон-де-Ардос і в офіс збройової компанії Instalaza в Сарагосі.

Ще один конверт принесли в будівлю Міноборони за адресою Пасео-де-ла-Кастелян.

А 5 грудня іспанська поліція на поштовому відділені вилучила три конверти, адресовані українським дипломатам.